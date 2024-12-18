نتيجة التوسع "المبالغ به".. العراق يصدر الحنطة الفائضة بنصف السعر ويخسر 1.3 تريليون دينار

وقال ذياب، إن زيادة مساحات الحنطة خارج الخطة الزراعية حالياً غير مجدية، ومن الضروري أن تكون زراعتها وإنتاجها ضمن خطة مدروسة وعدم إنتاج فائض عن الحاجة، حيث تسلمت وزارة التجارة المحصول من المزارعين بمبالغ عالية تصل إلى 850 ألف دينار للطن الواحد، بينما السعر في المحلية هو أقل، أما فائض الإنتاج فقد وصل إلى 3 ملايين طن تم تصديره إلى الخارج بسعر أقل يصل إلى 400 ألف دينار.وأشار عبد الله ‘إلى أن رئيس وجَّه وزارتي الزراعة والتجارة بتقليل شراء الحنطة خارج الخطة الزراعية إلا عند الحاجة، ومنح الفلاح حرية تسويقها أو استخدامها كعلف للحيوانات بعد خلطها، حيث سيساعد هذا الأمر أيضاً بتقليل استهلاك المياه.