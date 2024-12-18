أسعار الدولار الآن

نيوز – اقتصادي

شهدت أسعار مساء اليوم الاربعاء 18 كانون الأول/ 2024، استقرارا بعد غلق بورصتي الكفاح والحارثية.

بغداد: سعر البيع: 151,250 سعر الشراء: 150,750

أربيل: سعر البيع 150,750 سعر الشراء: 150,250

البصرة: سعر البيع: 150,500 سعر الشراء: 150,000

