تهديدات ترامب تهبط بالأسهم الأوروبية الى اسوأ اداء اسبوعي

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، ليسجل أدنى مستوياته في نحو شهر ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية منذ أوائل أيلول.وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري النفط والغاز الأميركيين لتعويض العجز التجاري "الهائل" مع اقتصاد في العالم، وإلا فسيواجه رسوماً جمركية.وتراجعت جميع القطاعات الفرعية الأوروبية الرئيسية، وقادت البنوك وشركات التعدين الخسائر.وهبط المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو واحد بالمئة.وسجل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني انخفاضاً أقل مقارنة بنظرائه الأوروبيين، وتراجع 0.3 بالمئة. وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 0.2 بالمئة في نوفمبر، مما زاد من المؤشرات على تباطؤ الزخم في الاقتصاد.وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم سعياً للحصول على أي دلائل بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل العام المقبل وارتفاع التضخم.وهوى سهم شركة الأدوية السويسرية إيدورسيا بنحو 41 بالمئة بعدما أعلنت عن تأخيرات في صفقة حقوق تتعلق بدواء تريفيو لارتفاع ضغط الدم، مما أثار مخاوف بشأن التمويل.