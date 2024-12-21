تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار في العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم السبت 21 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.





سعر البيع: 151,200

سعر الشراء: 150,900



أربيل:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,700



البصرة:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

بغداد:سعر البيع: 151,200سعر الشراء: 150,900أربيل:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,700البصرة:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد