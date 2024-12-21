العراق.. خطوات نحو "بلد سياحي" لا نفطي

في منتصف يناير المقبل مع حلول العام الجديد، سيتسلم محمد شياع السوداني، مفتاح عاصمة السياحة العربية، من وفد وفد لمجلس وزراء السياحة العرب في زيارة سيجريها الى التي اختارها عاصمة السياحة 2025.تسلُم السوداني لمفتاح عاصمة السياحة العربية، مشهد غير منفصل عن السياق العام لحالة السياحة في خلال فترة حكومة السوداني، فما شهده خلال العامين الماضيين من إجراءات تصب في قطاع السياحة العراقي، وما انعكست عليها من نتائج، كانت جميعها المدخلات الرئيسية لحصول على هذا اللقب.عجلات بأرقام خليجية تسير في شوارع أو او كربلاء، أو شقراوات من أوروبا يتجولن في أزقة القديمة أو في الأهوار والمعالم الاثرية الأخرى، أو صناع محتوى اميركيين ينتجون جولات سياحية مصورة في محلات وأسواق القديمة.. مشاهد أصبحت معتادة وكثيرة الظهور خلال العامين الماضيين، في نتائج ملموسة لبوادر نهضة سياحية عراقية تغذيها الحكومة الحالية من خلال قرارات واضحة سواء باعفاء بعض البلدان من التأشيرة المسبقة وجعلها عند الوصول او تحويلها الى تأشيرة الكترونية.ليست هذه القارات فحسب، بل حرصت على الاستثمار بالفعاليات الفنية او الرياضية الكبرى، لتسويق عوامل السياحة العراقية وجذب السائحين، فتنظيم خليجي 25 في كان علامة فارقة منحت وبغداد والعراق عمومًا دفعة معنوية لجذب المزيد من السائحين.الترويج والاهتمام بقطاع السياحة في العراق، والذي بدأت بوادره الان، ضرورة ملحة في بلد يحتوي الاف الأماكن الاثرية والسياحية، ويتضمن مجالات سياحية مختلفة سواء دينية او تضاريس طبيعية او تاريخية وأثرية، وتزداد ضرورة هذا القطاع مع معرفة ما قد سيوفره من أموال في بلد يعتمد على النفط بنسبة تفوق الـ90 الى 95%، ما يجعل السياحة ملاذ من لحظة "موت عصر النفط".خلال النصف الأول من 2023 جاء ثالث أكبر بلد بنسبة الزيادة في إيرادات سوق السياحة مقارنة بـ2022، حيث بلغت نسبة الزيادة 38% للنصف الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 وبلغت الإيرادات 1.2 مليار دولار فيما حصلت هيئة السياحة كإيرادات حكومية خلال نصف الأول من 2023 ما قيمته 12 مليار دينار.وبتفصيل اكبر يظهر مدى انتعاش السياحة خلال العامين الماضيين، في مراجعة الأرقام، حيث بلغ عدد السائحين الأجانب من الأوروبيين والأجانب، اكثر من 400 الف سائح، مقارنة بالرقم المعتاد الذي كان مستقرا عند 150 الف سائح اجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، أي ان نسبة الزيادة بتوافد السائحين الأجانب تبلغ 160%، هذا باستثناء الأرقام المليونية التي تدخل الى السياحة الدينية.وبلغة الأرقام، تظهر أهمية السياحة كمصدر مهم للايرادات المالية في العراق، من النوع والعدد الذي تتميز به المواقع الاثارية والسياحية في العراق، فالعراق يمتلك 15 الف موقعا اثريا مستشكفا، فيما تشير التقديرات الى وجود 100 الف موقع اثري لم يستكشف بعد، ومقارنة بقطاع النفط فهناك اكثر من 500 تركيب جيولوجي نفطي في والمستكشف منها اكثر من 100 موقع فقط، مقسمة على اكثر من 70 حقلا نفطيا.