الدولار يتراجع في بغداد

وسجلت اسعار انخفاضاً مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.