أسعار الدولار حالياً

نيوز – اقتصاد

استقرت أسعار صرف مساء اليوم الاحد، مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين.

بغداد: سعر البيع: 151,250 سعر الشراء: 150,750



أربيل: سعر البيع: 150,550 سعر الشراء: 150,250 البصرة: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,500



