الدولار يرتفع في بغداد مع إغلاق البورصة

وسجلت أسعار الدولار، ارتفاعاً طفيفاً مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 151300 دينار مقابل 100 دولار.وارتفعت أسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.