إليك أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



بغداد:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 151,000



البصرة:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 151,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.