ارتفاع جديد بأسعار الدولار

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، اسعار صرف مساء اليوم الاربعاء، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في والكفاح.

بغداد: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,500

أربيل: سعر البيع: 151,750 سعر الشراء: 151,500

البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,500

