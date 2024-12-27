خلال 2025.. خطة لخفض حرق الغاز في العراق إلى 20%

نيوز – اقتصاد



يشكّل التوقف عن حرق في واستثماره أحد الحلول الرئيسة في خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى الوفاء بتعهداته المناخية.





وصلت نسبة استغلال في المصاحب للعمليات النفطية - وفق منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) - إلى نحو 67% خلال العام الجاري.



وتستهدف التوقف نهائيًا عن حرق في المصاحب للعمليات النفطية خلال 3 سنوات، بما يحقق لها الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات والتوقف عن الاستيراد من الخارج.



المصاحب في

قال وزير النفط لشؤون عزت صابر إسماعيل، إن عمليات استغلال المصاحب في وصلت إلى نحو 67% مع نهاية العام الجاري (2024).



وأضاف: "ستساعد المشروعات الجديدة في الجنوب، بما في ذلك شركة توتال إنرجي، في تعزيز ذلك بشكل أكبر، إذ يستهدف تشغيل المرحلة الأولى من مشروعات عملاقة الطاقة الفرنسية خلال العام الجاري". ويخطط العراق، منتج للنفط في أوبك، لخفض كمية التي تحرقها بشكل غير منتج إلى نحو 20% خلال العام المقبل في محاولة لتلبية الطلب المتزايد والحدّ من الواردات.وصلت نسبة استغلال في المصاحب للعمليات النفطية - وفق منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) - إلى نحو 67% خلال العام الجاري.وتستهدف التوقف نهائيًا عن حرق في المصاحب للعمليات النفطية خلال 3 سنوات، بما يحقق لها الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات والتوقف عن الاستيراد من الخارج.قال وزير النفط لشؤون عزت صابر إسماعيل، إن عمليات استغلال المصاحب في وصلت إلى نحو 67% مع نهاية العام الجاري (2024).وأضاف: "ستساعد المشروعات الجديدة في الجنوب، بما في ذلك شركة توتال إنرجي، في تعزيز ذلك بشكل أكبر، إذ يستهدف تشغيل المرحلة الأولى من مشروعات عملاقة الطاقة الفرنسية خلال العام الجاري".

تشمل الصفقة الموقّعة مع توتال تطوير 4 مشروعات عملاقة باستثمارات تصل إلى 27 مليار دولار، من بينها استثمار المصاحب من 4 إلى 5 حقول نفطية، بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.



ويتمتع العراق، إلى جانب روسيا وإيران والولايات المتحدة، بأعلى معدلات حرق الغاز، وهي عملية تهدر الوقود بدلًا من جمعه واستعماله في صناعات مثل توليد .



واضطر إلى اللجوء إلى الاستيراد، بما في ذلك من إيران المجاورة التي يحتاج إلى الحصول عليها إلى إعفاءات منتظمة من العقوبات من . وقال إسماعيل، إن الإذن الحالي لاستيراد الإيراني سارٍ حتى يونيو/حزيران.



في

قال إسماعيل، إن حرق في تراجع من 47% في عام 2021 إلى نحو 33% هذا العام، وهو ما يعدّ مؤشرًا جيدًا على الجهود المبذولة.



وشكّل حرق مصدر قلق في مختلف أنحاء العالم لسنوات، إذ يؤدي الافتقار إلى البنية الأساسية اللازمة لسحب إلى قيام شركات إنتاج النفط بحرق الوقود الزائد.



وأظهر مؤشر البنك الدولي لتتبُّع حرق العالمي في وقت سابق من هذا العام أن أحجام المحروق ظلت مستقرة إلى حدّ كبير في السنوات الخمس حتى عام 2023.



وأشار إسماعيل إلى إن يخطط بحلول نهاية العام المقبل لإدخال مشروعات ستضيف 290 مليون قدم مكعبة يوميًا من المنتج من حقول النفط في الجنوب.



وأضاف أن هذا يشمل 50 مليون قدم مكعبة من حقل أرطاوي من خلال مشروع لشركة توتال إنرجي، الذي سيرتفع إلى 300 مليون قدم مكعبة بحلول عام 2027.



وقال وزارة النفط: "بالنسبة لمشروع أرطاوي فقط، فإن الاستثمارات ستكون نحو مليارَي دولار، وهو مجمع غاز كامل، وسيكون جاهزًا بحلول نهاية العام المقبل".



ويخطط أيضًا لبناء محطة لاستيراد المسال في ميناء الفاو الكبير في الجنوب، لتلبية الطلب على الوقود.



وستبدأ في يناير/كانون الثاني إرسال الدعوات، بشكل رئيس إلى الشركات الأميركية، للتنافس على بناء المشروع، الذي ستبلغ فيه سعة المحطة التخزينية 300 ألف متر مكعب.



وقال إسماعيل، إن ينتج حاليًا 3.122 مليار قدم مكعبة من يوميًا، منها نحو 1.048 مليار قدم مكعبة حُرِقَت حتى 22 ديسمبر/كانون الأول.



كان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد أكد في تصريحات مؤخرًا أن ملف استثمار في وتلبية حاجة محطات من الأولويات والملفات المهمة التي تركّز عليها الحكومة.

المصدر: منصة الطاقة