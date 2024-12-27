هل ستشهد أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا في العراق بعد إيقاف نافذة العملة؟

نيوز – محلي

حسمت النيابية، اليوم الجمعة، الجدل بشان إمكانية ارتفاع أسعار بعد إيقاف منصة بيع "نافذة العملة".

وقال حسين مؤنس لـ نيوز، ان "ايقاف نافذة العملة ليست اليوم، فمنذ اكثر من شهر بدأ البنك المركزي بسحب نفسه من النافذة لتكون وفق العرض والطلب على العملة".

وأضاف ان "المصارف لديها بنوك مراسلة ويتم التحويل تحت اشراف البنك المركزي وتحت اشراف البنك الفدرالي، فلن يحصل شيء جديدا سوى ان البنك المركزي قرر مغادرة المنصة".

وتابع ان "ذلك لا يعطي أي مبرر لارتفاع لان الوضع سيبقى على ما هو عليه ولن يؤثر على ارتفاع سعر الدولار"، لافتا الى ان "إيقاف نافذة العملة لا اثر لها بارتفاع سعر الدولار".