لماذا قطعت إيران الغاز عن العراق؟.. تعرف على الأسباب الحقيقية

وقال المرسومي في منشور له على "فيسبوك" تابعته نيوز، أن "الأمر وصل إلى درجة قطع لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية، اذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل".واضاف المرسومي أن "قصة تزويد للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز اوشكت على الانتهاء، خاصة بعد ان تكررت في السنوات الثلاث الماضية عدم قدرة على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا".ونصح المرسومي في منشوره أنه "على أن يجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية".