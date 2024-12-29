أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاحد 29 كانون الأول/ 2024اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 152,250

سعر الشراء: 151,000



أربيل:

سعر البيع: 152,500

سعر الشراء: 151,400



البصرة:

سعر البيع: 152,000



سعر الشراء: 151,250



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 152,250سعر الشراء: 151,000أربيل:سعر البيع: 152,500سعر الشراء: 151,400البصرة:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.