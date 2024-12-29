مع الإغلاق.. أسعار الدولار الآن

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم الاحد 29 كانون الأول/ 2024 اسعار صرف الدولار، في والبصرة وأربيل مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

بغداد: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,500

أربيل: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,000

البصرة: سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,500

