قرار استباقي من البنك المركزي لتفادي "قفزة دولار رأس السنة" (وثيقة)

واظهرت وثيقة حصلت عليها نيوز، قبول طلبات تمويل النقدي للمسافرين عبر المصارف والشركات ممن لم يكملوا بيع نصف المبالغ من اخر حصة استلموا بدلا من شرط بيع 80% منها، وذلك خلال اليوم وغدا الثلاثاء، وذلك في خطوة تحرص على توفير بكميات كبيرة مع احتمالية تصاعد الطلب لغرض السفر.