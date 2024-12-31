أسعار الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد واربيل

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل مع اغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء 31 آذار 2024.

بغداد:



- سعر البيع: 152,750 دينارًا مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 150,750 دينارًا مقابل 100 دولار.



أربيل:



- سعر البيع: 151,650 دينارًا لكل 100 دولار.

- سعر الشراء: 151,550 دينارًا مقابل 100 دولار.