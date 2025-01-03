مصدر: العراق لم يستأنف تصدير النفط الى سوريا

وقال في حديث لـ نيوز، ان "الحكومة العراقية لم تقرر استئناف النفط الى سوريا".وأضاف ان "الانباء المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة"، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر المعلومات".