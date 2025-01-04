انخفاض الدولار في بغداد

وسجلت اسعار انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151600 دينار مقابل 100 دولاراً.أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.