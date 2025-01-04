النفط يسجل مكاسب أسبوعية وخام برنت يتجاوز 76 دولاراً

وأدت علامات على هشاشة الاقتصاد الصيني إلى زيادة التوقعات باتخاذ تدابير لتعزيز النمو في مستورد للنفط في العالم.وخلال الأسبوع الماضي، حقق خام برنت مكاسب بنسبة 2.4 بالمئة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أيضاً بنحو خمسة بالمئة.وأما في تداولات الجمعة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 58 سنتاً أي 0.8 بالمئة إلى 76.51 دولاراً للبرميل عند التسوية، في أعلى مستوى منذ 14 تشرين .كما صعد خام غرب تكساس الأميركي 83 سنتاً، أي 1.13 بالمئة، إلى 73.96 دولار، في أعلى مستوى منذ 11 تشرين .وقال جون كيلدوف الشريك في مؤسسة "أجين كابيتال" في نيويورك: "الصين لا تتوقف في هذه المرحلة عن محاولتها تحفيز النشاط الاقتصادي، والسوق تراقب ذلك".وأضاف أن المخاوف من ضعف الطلب الصيني كانت أحد العوامل وراء افتراضات انخفاض الطلب العام الماضي.وهذا الأسبوع، أعلنت إجراءات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها بتحرك مفاجئ لزيادة أجور موظفي الحكومة والإعلان عن زيادة كبيرة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل.وسيستخدم التمويل الإضافي في تحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.ومن المرجح أن تلقى أسعار النفط بعض الدعم من توقعات الطقس البارد في بعض المناطق.