الذهب يلمع بسبب ضعف الدولار

وجاء ذلك في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب .وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب شهر شباط 2025 بنسبة 0.85 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2654.7 دولاراً للأونصة.وقال استراتيجي السلع لدى مؤسسة "ويزدوم تري"، نيتيش شاه، إن أجندة الرئيس الأميركي الجديد التي تدعم زيادة التعريفات الجمركية عززت وخلقت ضغوطًا أساسية كبيرة على أسواق المعادن.