النفط تحسم الجدل: لا وجود لأي عقود مع الجانب السوري

نيوز – اقتصادي

أكدت وزارة النفط، اليوم الاحد، عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول ايقاف النفط الخام إلى سوريا".

واضافت ان "شركة تسويق النفط "سومو"، تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا"، داعية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي الى "التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والحصول عليها من الرسمي".