النفط النيابية تتحدث عن إمكانية استئناف تصدير النفط عبر سوريا

وقال الطوكي في حديث لـ نيوز، إن "قضية النفط الى سوريا او الكمية المخصصة للتصدير، كانت باتفاق مع الحكومة السورية السابقة، اما توجد جديدة وحكومة مؤقتة"، مبينا ان "ما ينتج عن الوضع الداخلي في سوريا هو من سيحدد موضوع استئناف التصدير الى سوريا".وأضاف الطوكي، أن "العراق لا يمكنه تفعيل التصدير الى ميناء بانياس تحت ظل سيطرة أكثر من جهة على الوضع السوري، واحتمالية انهيار الوضع في أي لحظة، وبالتالي لا يمكننا المجازفة بهكذا قرار".وأكدت وزارة النفط، امس الاحد (5 كانون الثاني 2025) عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام.