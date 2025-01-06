ارتفاع الدولار مجددا

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، اليوم الاثنين، اسعار الدولار، في والبصرة وأربيل مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية.

بغداد: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 150,500

أربيل: سعر البيع: 151,750 سعر الشراء: 151,000

البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,500

