منذ يومين.. الدولار باق على حاله في السوق العراقية

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، استقرارا في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية انخفضت إلى 155,500 دينار مقابل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

