نائب "قلق" من تأثير دعائي على "الامن المالي" ويكشف مصير الرواتب



وقال عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، أن "هناك محاولات تمارس ضغوطاً لغايات معينة"، مؤكداً أن "البرلمان سيكون له موقف واضح وحاسم في مواجهة هذه المحاولات، وسيصدر قرارات تدعم الاستقلال المالي والسياسي للبلاد".



وأضاف الصالحي، أن "الحديث عن عدم وجود سيولة لتمويل رواتب الموظفين، عارٍ عن الصحة، إذ إن الرواتب مؤمنة بالكامل وهناك ضمانات من الحكومة في هذا الشأن"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. وقال عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، أن "هناك محاولات تمارس ضغوطاً لغايات معينة"، مؤكداً أن "البرلمان سيكون له موقف واضح وحاسم في مواجهة هذه المحاولات، وسيصدر قرارات تدعم الاستقلال المالي والسياسي للبلاد".وأضاف الصالحي، أن "الحديث عن عدم وجود سيولة لتمويل رواتب الموظفين، عارٍ عن الصحة، إذ إن الرواتب مؤمنة بالكامل وهناك ضمانات من الحكومة في هذا الشأن"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

ودعا الصالحي الجهات الرسمية إلى مواجهة الشائعات وتقديم توضيحات للمواطنين، مؤكداً أن سيواصل متابعة هذا الملف لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، مشددا على ضرورة ان "يتحلى الجميع بالوعي والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، لتفادي أي تأثير سلبي في استقرار وأمنه المالي".