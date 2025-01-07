أسعار الدولار في بورصة اليوم

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم الثلاثاء، اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد: سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 150,000 أربيل:

سعر البيع: 151,750

سعر الشراء: 151,500

البصرة:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,000





