أكبر 10 دول عربية تمتلك احتياطيات نقد أجنبي للعام 2024.. هذه مرتبة العراق

ومن بين العملات الأخرى التي يتم الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي بها أحيانًا، وفق منصة "وورد ببيوليشن ريفيو" ما يلي:وتُستخدم هذه الاحتياطيات لدعم الالتزامات والتأثير على السياسة النقدية، ويتم الاحتفاظ بمعظمها بالدولار الأميركي وفقا لمنصة إنفستوبيديا.وتتكون احتياطيات النقد الأجنبي من النقد والأصول الأخرى التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، وفقًا للمنتدى الاقتصادي عن مؤسسة "سيتي إندكس" (City Index) وهي مؤسسة تقدم الخدمات المالية.وتعد الصين تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم برصيد 3.73 تريليونات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق منصة ستاتيستا.أدرجت "سيتي إندكس" 7 أسباب رئيسية لامتلاك البنوك المركزية احتياطيات من العملات الأجنبية وهي:1- المساعدة في الحفاظ على قيمة العملة المحلية بسعر ثابت. مثلا، تربط الصين قيمة اليوان بالدولار. ومن خلال تخزين الدولارات، ترفع بكين قيمة مقابل اليوان، وبالتالي تزيد المبيعات من خلال جعل الصادرات الصينية أرخص من السلع المصنعة في الولايات المتحدة.2- الحفاظ على قيمة العملة المحلية أقل من قيمة . فاليابان، التي تطبق نظام سعر الصرف العائم، تشتري سندات الخزانة الأميركية أو السندات الحكومية، للحفاظ على قيمة أقل من قيمة . وهذا يساعد مرة أخرى في الحفاظ على صادراتها أرخص نسبيا.3- الحفاظ على السيولة، ففي حالة حدوث أزمة اقتصادية، يمكن للبنك المركزي التدخل واستبدال عملته الأجنبية بالمحلية لضمان قدرة الشركات على الاستمرار في الاستيراد والتصدير بشكل تنافسي.4- الوفاء بالالتزامات المالية الدولية للدولة. وقد يشمل ذلك سداد الديون وتمويل الواردات وامتصاص تحركات رأس المال المفاجئة.5- تمويل المشاريع الداخلية.6- طمأنة المستثمرين الأجانب. فالحروب أو الاضطرابات الداخلية قد تخيف المستثمرين الذين قد يتطلعون لنقل أموالهم إلى الخارج. ومن الممكن أن يؤدي الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي إلى بث جو من الثقة وتهدئة مخاوف المستثمرين.7- تنويع المحافظ الاستثمارية. فمن خلال الاحتفاظ بعملات وأصول مختلفة كاحتياطي، يستطيع "المركزي" توفير الحماية في حالة تراجع أحد الاستثمارات.وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي، مقومة بالدولار الأميركي خلال عام 2024، حسب ما ذكرت منصتا ستاتيستا وتريدنغ إيكونوميكس إضافة للبنوك المركزية بهذه .بلغت احتياطياتها من النقد الأجنبي 3.73 تريليونات دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2024 وفق منصة ستاتيستا، مرتفعة من 3.266 تريليونات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفض اليوان بنسبة 1.8% مقابل الدولار، بينما تعزز الأخير بنسبة 1.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.وفي الأثناء، ارتفعت احتياطيات الصين الذهب إلى 72.96 مليون "أوقية طروادة" (A troy ounce) بعد أن ظلت ثابتة عند 72.80 مليون أوقية تروي الأشهر الستة السابقة. ومع ذلك، انخفضت قيمتها إلى 193.43 مليار دولار من 199.06 مليارا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تماشيا مع انخفاض أسعار الذهب وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس" التي استندت إلى بنك الشعب الصيني.وتعتبر أوقية طروادة (تساوي 0.031 كيلوغرام) نظامَ أوزان يستخدم للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويعتمد على رطل من 12 أونصة بدلا من الرطل التقليدي الذي يساوي 16 أونصة.ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 49 مليون دولار، لتصل إلى إجمالي 1.24 تريليون في نوفمبر/تشرين ثاني 2024. وفي إفصاح حديث، كشفت وزارة مالية اليابان أنها أنفقت 5.53 تريليونات ين (35 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي على "التدخلات بسوق الصرف الأجنبي" (foreign exchange interventions) بهدف دعم وفقا لتريدنغ إيكونومكس واستنادا إلى بيانات الوزارة نفسها.ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 1.07 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، من 1.045 تريليون دولار -في أكتوبر/تشرين الأول 2024- وفق تريدنغ إيكونوميكس واستنادا لبنك إسبانيا.ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك سويسرا الوطني إلى 724.5 مليار فرنك (801 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2023.انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الهندي إلى ما يعادل 640 مليار دولار الأسبوع الأخير من 2024، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي، ويمتد الانخفاض من أعلى مستوى قياسي بلغ 704.9 مليارات دولار الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2024، وفق تريدنغ إيكونومكس استنادا إلى بنك الاحتياطي في الهند.انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 616.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من 631.6 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حسب آخر البيانات المتوفرة.وبلغ متوسط احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا 313.5 مليار دولار من 1992 حتى عام 2024، ووصلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 633.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق تريدندغ إيكونوميكس استنادا إلى البنك المركزي الروسي.انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 576.68 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، تراجعا من 577.97 مليار دولار الشهر السابق.وتأثر ذلك بعائدات إدارة احتياطيات النقد الأجنبي في تايوان، وحركات أسعار صرف العملات الاحتياطية الأخرى مقابل .بالإضافة إلى ذلك، تدخل "المركزي" لتخفيف تدفقات رأس المال المتقلبة للحفاظ على سوق صرف أجنبي منظم، وفق تريدنغ إيكونوميكس استنادا إلى "المركزي".انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 1.688 تريليون ريال (نحو 449 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني من 1.63 تريليون ريال (434 مليار دولار) الشهر الذي سبقه وفق البنك المركزي في السعودية.ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 425.1 مليار دولار في نوفمبر/تشرين ثاني 2024، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، من أدنى مستوى لها في 3 أشهر عند 421.3 مليار دولار الشهر السابق.ويمثل هذا أكثر من 5 أضعاف العملة المتداولة أو حوالي 39% من دولار هونغ كونغ، وفق تريدنغ إيكونوميكس واستنادا لسلطة النقد في هونغ كونغ.ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 415.6 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024 من 415.4 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له وفق تريدنغ إيكونوميكس واستنادا للبنك المركزي في كوريا الجنوبية.10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات نقد أجنبي عام 2024وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي عام 2024، اعتمادا على البنوك المركزية ومنصة تريدنغ إيكونوميكس وغيرها.انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 1.688 تريليون ريال (نحو 449 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني من 1.63 تريليون ريال (434 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه وفقا للبنك المركزي في السعودية.تبلغ الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية حوالي 210 مليارات دولار، وفق بيانات المصرف المركزي.وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لدى "المركزي" حاجز 770 مليار درهم (209.6 مليارات دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، وفق أحدث إحصائيات المصرف، كما نقلت وكالة الأنباء المحلية.أعلن وزير المالية لعزيز الفايد مؤخرا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.4% عام 2024 إلى 72 مليار دولار، من 69 مليارا بنهاية 2023، و61 مليارا نهاية 2022.وأفاد الفايد -خلال عرضه مشروع الموازنة العامة للجزائر أمام نواب المجلس الوطني بأن احتياطيات النقد الأجنبي خارج الذهب واصلت الارتفاع خلال العام الجاري، متوقعا إغلاق السنة الجارية بفائض في الميزان التجاري يقدّر بـ2.8 مليار دولار، ما يعادل 1.1% من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 267 مليارا العام الماضي، وفق وكالات أنباء.أعلن بنك قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنسبة 5.05% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتصل إلى 254.74 مليار ريال (نحو 69 مليار دولار) مقارنة مع 244.81 مليار ريال (نحو 66 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الأول 2023، كما ورد في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية.قال البنك المركزي في مصر إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.1 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.كشفت نشرة شهرية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ليبلغ نحو 12.65 مليار دينار (نحو41 مليار دولار) وذلك مقارنة مع رصيده بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024 والبالغ 12.52 مليار دينار (40.6 مليار دولار) بارتفاع نسبته 1%، وبما قيمته 127 مليون دينار، وفق صحيفة الأنباء المحلية.بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 32.8 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.ووصلت الاحتياطيات في المغرب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 35.3 مليار دولار في يوليو/تموز 2021 وأدنى مستوى قياسي عند 7.9 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني 2002 وفق منصة "سي إي آي سي داتا" (CEIC data).ارتفعت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي بمقدار 21.1 مليار دولار الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وهي زيادة كبيرة تكفي الآن لتغطية 8.4 شهور من واردات الأردن من السلع والخدمات.وأكد البنك المركزي أن هذا المبلغ الاحتياطي هو الأعلى في تاريخ البلاد، مما يمثل إنجازا ملحوظا للاستقرار المالي.تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لأول مرة منذ أكثر من عام مع ضخ المصرف اللبناني مزيدا من الدولارات لدعم الليرة عقب أسابيع من الحرب.وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو أول انخفاض منذ يوليو/تموز 2023، وفق بيانات رسمية نقلتها وكالة بلومبيرغ.وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي الآن حوالي 10.3 مليارات دولار، مع استبعاد 5 مليارات دولار من سندات دولية تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.