الدولار يرتفع من جديد

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم الاربعاء 8 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

بغداد: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 150,000

أربيل: سعر البيع: 152,250 سعر الشراء: 150,500 البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 150,000

