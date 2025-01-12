ارتفاع جديد يطرأ على الدولار محليا

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم الاحد، اسعار صرف مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

بغداد: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,000

أربيل: سعر البيع: 151,250 سعر الشراء: 150,900

البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,000

