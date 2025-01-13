برنت فوق الـ81 دولارا.. عقوبات أمريكية جديدة ترفع النفط لأعلى مستوى منذ 4 اشهر

وارتفعت العقود الآجلة لخام 1.47 دولار أو 1.84 بالمئة إلى 81.23 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.49 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 أغسطس آب.وارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 1.55 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 78.12 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى مرتفعا عند 78.39 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول.وارتفعت أسعار خام وخام غرب الوسيط بأكثر من 6% منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، وارتفعت العقود بعد أن فرضت وزارة الأميركية عقوبات أوسع نطاقا على النفط يوم الجمعة، وشملت العقوبات الجديدة منتجين مثل جازبروم نفت، فضلاً عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي، مستهدفة الإيرادات التي استخدمتها لتمويل حربها مع أوكرانيا.وقال تجار ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة، مما سيدفع والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للنفط في العالم على التوالي، إلى الحصول على المزيد من الخام من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، وهو ما سيعزز الأسعار وتكاليف الشحن.