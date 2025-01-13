قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.





سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع 151,500

سعر الشراء: 151,250



البصرة:

سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 150,750



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,500أربيل:سعر البيع 151,500سعر الشراء: 151,250البصرة:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 150,750وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.