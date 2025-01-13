الدولار يحلق مجدداً في بغداد

وارتفعت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151150 ديناراً مقابل .أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.