بدلًا من "منحه لمصارف اجنبية حصرا".. مقترح لطرح الدولار في "منصات تداول"

وقال الباحث المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الخميس، إن البنك المركزي يسعى للابتعاد عن مسؤولية مزاد العملة والتجارة الخارجية عن طريق تفويض المصارف الأجنبية، التي تمتلك حسابات في مصارف المراسلة بتزكية من فروعها أو مالكيها الأجانب"، بحسب صحيفة الحكومية.وأشار إلى أن البنك المركزي إذا أراد تقليل الفجوة في الدولار، عليه أن يفتح باب المنافسة بين المصارف ويعتمد على سلة من العملات لتوسيع الخيارات المتاحة في السوق، داعياً إلى تعديل معايير تقييم المصارف المحلية ورفع قدراتها المالية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة التنافسية، وبالتالي استقرار سعر .واقترح حنتوش إمكانية تحويل إلى منصات تداول في سوق الأوراق المالية، ليُباع للمستحقين عبر صفقات مباشرة بدلاً من إرسال حصراً إلى المصارف، مشدداً على ضرورة تنظيم هذه العمليات عبر التحول إلى سوق "الفوركس"، وتطبيق آليات تضمن عدم تحويل الأموال إلا بعد وصول البضائع بضمان المصارف.وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن ترفع الإيرادات الضريبية وتحد من غير الشرعية، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.