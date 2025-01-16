بدلا من الـ500 مليون.. البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"

واظهرت وثيقة اطلعت عليها نيوز، ان البنك المركزي خاطب المصارف كافة، بتخفيض السقف الخاص بمبالغ معاملات بيع العقارات الى 100 مليون دينار وشمولها بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وسبق ان اتخذ البنك المركزي قرارا العام الماضي، بجعل المبالغ المالية للعقارات التي تزيد عن 500 مليون دينار عبر صك حصرا، وبعد اخضاع المبلغ لتحقيقات ضوابط مكافحة غسيل الأموال.