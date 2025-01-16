اجتماع بين السوداني والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.. هذه أبرز الملفات

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني عبر عن تقديره لموافقة اعضاء البنك على انضمام إليه في شهر تشرين الأول من العام الماضي"، مؤكدا على "أهمية الشراكة مع البنك، خصوصاً وأنها تتضمن في قطاعات عديدة وضعتها الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في آليات تنفيذ الاتفاق الموقع مع البنك الذي صوت عليه سابقاً، ودور البنك في تطوير القطاع الخاص العراقي، بجانب مناقشة فرص في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحد من انبعاثات الكاربون وزيادة كفاءة الطاقة".وبحسب البيان، أكد السوداني أن "الحكومة لديها الكثير من المشاريع التي يمكن أن يسهم البنك في تمويلها، منها مشاريع البنية الأساسية الحيوية كالطرق والجسور ووسائل النقل العام، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع، وكذلك طلب المساعدة الفنية من البنك لتعزيز القطاع المصرفي في وتطويره"، مشيراً إلى "أهمية أن يزور رئيس البنك لاستكشاف فرص المحتملة.وتم خلال اللقاء اقتراح إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتحديد أولويات المشاريع التي سيشارك فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق، بحسب البيان.