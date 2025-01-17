الربح الاضافي يغطي رواتب كردستان.. 2025 "بداية جيدة" للنفط العراقي بزيادة 11% عن الشهرين السابقين

ظهرت ازمة قلة السيولة وتاخير الرواتب في شهر ديسمبر الماضي بالنظر الى أسوأ فترة شهدها النفط خلال اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ولاسيما الفترة بين نوفمبر ومنتصف ديسمبر.وبلغت أسعار النفط خلال هذه الفترة بين 71 و70 و72 و69 دولارا للبرميل بالنسبة للنفط المتوسط، لكن منذ مطلع العام الحالي، تتراوح أسعار النفط بين 76 و77 و75 دولارا وفي الأيام الأخيرة ارتفعت بين 80 و82 دولارا للبرميل.هذا يعني ان متوسط سعر البرميل بين شهري نوفمبر وديسمبر بلغ 70 دولارا للبرميل، بينما يبلغ متوسط سعر البرميل خلال الشهر الحالي 78 دولار، أي بارتفاع نسبته 11%.وسيؤدي هامش الزيادة في سعر برميل النفط البالغ 8 دولارات للبرميل، سيؤدي الى زيادة بالايرادات المالية اليومية قيمتها اكثر من 26 مليون دولار يوميًا او ما يقارب الـ800 مليون دولار شهريًا، وهو مبلغ كبير يعادل لوحده اكثر من رواتب إقليم الشهرية، وهذا فقط من الزيادة الربحية البالغة 8 دولارات للبرميل بتصدير اكثر من 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط.