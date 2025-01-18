مع إغلاق البورصة.. أسعار الدولار في بغداد واربيل

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل في الاسواق المحلية مع اغلاق البورصة مساء اليوم السبت، 18 كانون الثاني، 2025.

بغداد:



- سعر البيع: 151,500 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.



أربيل:



- سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 150,400 دينار مقابل 100 دولار.

