ارتفاع أسعار الدولار

نيوز -

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل والبصرة، لليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025.

بغداد: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,000

أربيل: سعر البيع: 150,750 سعر الشراء: 150,000

البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151000

