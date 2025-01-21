أسعار النفط تهبط.. هذا ما وصلت إليه عقود خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام 1.52 دولار أو بنسبة 1.9 بالمئة إلى 78.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش.كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الأميركي 2.14 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 75.74 دولارا للبرميل.ولم تكن هناك تسوية في الأميركية أمس الاثنين بسبب عامة.وأدت قوة إلى الضغط على الأسعار اليوم، وهو ما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.