بعد الانخفاض "الخائف".. اين وصلت أسعار النفط بعد اتخاذ ترامب أول خطوة لتخفيضها؟

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 79.38 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 75.84 دولار.وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الوطنية في مجال الطاقة لتسريع إصدار التصاريح، والتراجع عن الحماية البيئية، وانسحاب من اتفاق للمناخ.وقال ييب جون رونغ، استراتيجي في آي جي: "يحاول المشاركون في استيعاب الإشارات المختلطة التي يحملها فوز 2.0 بشأن مسار أسعار النفط".وقال ييب "إن التركيز في الأمد القريب سيكون على ما إذا كان هدفه المتمثل في ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية سيتحقق"، مضيفا أن الاهتمام ينصب على سياساته التعريفية المقبلة"، بحسب رويترز.وكتب محللون في مورجان ستانلي في مذكرة أن سياسة الطاقة الأخيرة التي ينتهجها من غير المرجح أن تحفز الاستثمار في الأمد القريب أو تغير نمو الإنتاج الأميركي، لكنها قد تخفف من التآكل المحتمل للطلب على المنتجات المكررة.وتساءل المحللون أيضًا عما إذا كان وعد بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي سيؤدي إلى أي تغييرات على الطلب على النفط حيث كانت إدارة بايدن تشتري النفط بالفعل لمخزون .