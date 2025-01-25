انخفاض يطرأ على أسعار الدولار

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل والبصرة، لليوم السبت 25 كانون الثاني 2025.

بغداد: سعر البيع: 151,750 سعر الشراء: 150,750 أربيل: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,000 البصرة: سعر البيع: 151,750 سعر الشراء: 150,750

