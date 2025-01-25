أسعار الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد واربيل

وسجلت اسعار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح و لتسجل 150.850 دينارا عراقيا لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150.700 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149.750 دينارا لكل 100 دولار.وفي فقد سجل ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 150.700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150.600 دينار لكل 100 دولار أمريكي.