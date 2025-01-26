قائمة صباحية بأسعار الدولار في بورصات العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل والبصرة، ليوم الاحد 26 كانون الثاني 2025.



سعر البيع: 151,750

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,750



البصرة:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,250



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 151,750سعر الشراء: 150,500أربيل:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,750البصرة:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.