محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي وفداً رسمياً من الولايات المتحدة

وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ نيوز، إن "محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق، استقبل اليوم، ستيف لوتس رئيس غرفة التجارة ورئيس مجلس الاعمال الامريكي - والوفد المرافق له في بغداد".وأضاف البنك، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المصرفية والاقتصادية بين والزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي إلى واشنطن ولقائهم مع غرفة التجارة الأمريكية والشركات في شهر نيسان المقبل".وتابع البنك، أن "اللقاء ناقش رغبة الشركات بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتكنلوجيا الحديثة واستثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق".وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن "البنك المركزي يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الامريكية"، منوهاً الى "أهمية التنوع في قطاعات الاستثمار".ولفت البيان الى ان "الطرفين ناقشا آليات التجارة الدولية وعملية انتقال الى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة".