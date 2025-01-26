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محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي وفداً رسمياً من الولايات المتحدة
اقتصاد
2025-01-26 | 06:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
861 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الاحد، أن البنك يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في
العراق
وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف
الامريكية
.
وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "محافظ البنك المركزي
العراقي
السيد علي
محسن
العلاق، استقبل اليوم، ستيف لوتس
نائب
رئيس غرفة التجارة
الامريكية
ورئيس مجلس الاعمال الامريكي -
العراقي
والوفد المرافق له في بغداد".
وأضاف البنك، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المصرفية والاقتصادية بين
البلدين
والزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي
العراقي
إلى واشنطن ولقائهم مع غرفة التجارة الأمريكية والشركات
الامريكية
في شهر نيسان المقبل".
وتابع البنك، أن "اللقاء ناقش رغبة الشركات
الامريكية
بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتكنلوجيا الحديثة واستثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق".
وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن "البنك المركزي
العراقي
يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في
العراق
وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الامريكية"، منوهاً الى "أهمية التنوع في قطاعات الاستثمار".
ولفت البيان الى ان "الطرفين ناقشا آليات التجارة الدولية وعملية انتقال
العراق
الى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة".
>>
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