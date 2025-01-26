أبرزها العراق.. إيران تصدر تصاريح لافتتاح مراكز تجارية لها في 35 دولة

يأتي هذا الإجراء لتسهيل التجارة الخارجية وتقديم استشارات وترويج وتسويق المنتجات والخدمات وتقديم الاستشارات التجارية والاقتصادية في مختلف القطاعات والمساعدة في إبرام العقود التجارية.وتعد المراكز التجارية أداة قوية لتطوير التجارة، حيث تساعد القطاع الخاص في توسيع علاقاته التجارية مع العالم. حيث يعزز دعم هذه المراكز قدرتها على التواصل وبناء الشبكات والتأثير في الأسواق المستهدفة.من بين الفوائد الأخرى لإنشاء المراكز التجارية، خلق مساحة للتلاقي بين التجار والشركات وتسهيل تبادل السلع والخدمات. كما تسهم هذه المراكز بشكل كبير في تطوير وتوسيع التجارة المحلية والدولية، ويمكن أن تساعد في تقليل تكاليف التوزيع وزيادة الكفاءة.نظرًا لأهمية المراكز التجارية في تعزيز التجارة، ركزت منظمة تنمية التجارة على إنشاء مراكز في باعتباره أحد الوجهات الرئيسية للصادرات .ووفقًا لتقرير منظمة تنمية التجارة، يعد من بين أول 5 وجهات تصديرية لإيران، ولهذا فإن نشاط المراكز التجارية في هذا البلد يكتسب أهمية كبيرة.وفي هذا السياق، أشار مرتضى هدايتي، مدير المركز التجاري الإيراني في العراق، إلى إرسال وفود إلى النجف، وقال: نخطط لتنظيم أكبر منتدى تجاري في كربلاء بالتعاون مع القنصلية في المدينة، وسيُعقد في شهر مارس من هذا العام. سيشارك في هذا الحدث تجار من أربع محافظات إيرانية في قطاعات البناء والزراعة والأدوات المنزلية والديكور والمواد الغذائية، تحت رعاية غرفتي تجارة كربلاء والنجف.وأضاف هدايتي: تم اتخاذ الترتيبات لتفعيل وكالة صندوق ضمان الصادرات في . كما تم توقيع عقد لمساحة 10 آلاف متر مربع لإنشاء معرض دائم لإيران في العراق، ونحن حاليًا بصدد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة لذلك. كما أن جذب الزوار لمعرض إكسبو 2025 هو جزء من خطط المركز التجاري الإيراني في النجف.وأشار مدير المركز التجاري الإيراني في أيضًا إلى أهمية دراسة سبل الدخول إلى العراقي، حيث أن فهم العراقي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، بالتالي فإن المشاركة في المعارض العراقية أمر ضروري.