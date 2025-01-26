أسعار الدولار الان

نيوز – محلي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار مساء اليوم الاحد الموافق الـ26 من كانون الثاني الحالي.

بغداد:



سعر البيع: 151,750



سعر الشراء: 150,750



أربيل:



سعر البيع: 151,000



سعر الشراء: 150,000



البصرة:



سعر البيع: 151,750



سعر الشراء: 150,750



