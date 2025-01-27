السوداني يوقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي بشأن الرقابة على التداولات اليومية في السوق

نيوز ـ اقتصاد



وقع رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الرقابة على التداولات اليومية في .



وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "السوداني استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية السيد عبد الله سالم النعيمي".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي".

ورعى رئيس "مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث وقع عن الجانب رئيس هيئة الأوراق المالية وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".

وتابع أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".

واشار إلى أن "المذكرة تتضمن تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد".

وبين أنه "في ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين".