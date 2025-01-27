السوداني يوقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي بشأن الرقابة على التداولات اليومية في السوق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحدد مدة سريان وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السوداني يوقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي بشأن الرقابة على التداولات اليومية في السوق

اقتصاد

2025-01-27 | 04:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يوقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي بشأن الرقابة على التداولات اليومية في السوق
303 مشاهدة

السومرية نيوز ـ اقتصاد

وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الرقابة على التداولات اليومية في السوق.


وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "السوداني استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية السيد عبد الله سالم النعيمي".
وأضاف أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي".
ورعى رئيس مجلس الوزراء "مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".
وتابع أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".
واشار إلى أن "المذكرة تتضمن تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد".
وبين أنه "في ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

السوداني

مذكرة تفاهم

السوق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
Play
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
Play
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
من الأخير
Play
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
Play
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
Play
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Morning Live
Play
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
Play
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
رحال
Play
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
Play
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
Play
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Play
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
Play
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
Play
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
Play
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
من الأخير
Play
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
Play
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
Play
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Morning Live
Play
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
Play
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
رحال
Play
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
Play
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
Play
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Play
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
Play
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
اخترنا لك
قائمة باسعار الذهب في الأسواق العراقية لهذا اليوم
03:45 | 2025-01-27
أسعار الدولار الان
08:11 | 2025-01-26
أبرزها العراق.. إيران تصدر تصاريح لافتتاح مراكز تجارية لها في 35 دولة
06:40 | 2025-01-26
محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي وفداً رسمياً من الولايات المتحدة
06:36 | 2025-01-26
قائمة صباحية بأسعار الدولار في بورصات العراق
03:04 | 2025-01-26
أسعار الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد واربيل
09:36 | 2025-01-25
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.