تعرف على آخر تحديث لأسعار الدولار في بغداد

وانخفضت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 150500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150900 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.