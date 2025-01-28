تعرف على أسعار الدولار في البورصة العراقية

نيوز – محلي

تنشر نيوز، اليوم الثلاثاء، أسعار صرف مقابل الدينار في واربيل والبصرة.

بغداد: سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 150,500 أربيل:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 149,500

البصرة: سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 150,500

